Петербуржцы получат билеты в цирк за вакцинацию от коронавируса

В Петербурге за вакцинацию от коронавируса будут дарить билеты в цирк Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителям Санкт-Петербурга будут дарить билеты в цирк за вакцинацию от коронавируса. Знаменитый цирк на Фонтанке открывает прививочный пункт и в честь этого организовывает акцию - всем, кто придет к ним прививаться, вручит сертификат на бесплатную проходку на одно из представлений. Об этом пресс-служба цирка сообщила 30 июня 2021 года.

- Все, кто сделают первый компонент вакцины на площадке Цирка - получат сертификат, который можно будет сразу обменять в кассе на бесплатный билет на представление «Итальянского Цирка TOGNI», - сообщили в Цирке Чинизелли.

Пункт вакцинации начнет свою работу 6 и 7 июля с 12:00 до 14:00. Сделать прививку и принять участие в акции можно до 1 сентября. Для этого необходимо предоставить паспорт, полис и СНИЛС. Также нужно будет предварительно записаться по ссылке.