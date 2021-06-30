Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установлен в Петербурге на 30 июня

Более 21 тысячи человек привились от коронавируса в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге очень быстро растут темпы вакцинации от коронавируса. По данным Смольного на 30 июня 2021 года был установлен новый рекорд. За минувшие сутки привились 21 443 человек, из них первично укололись 15 911 горожан, вторично - 5532.

- Для вакцинации в городе созданы все необходимые условия. Расширяется сеть мобильных пунктов в торговых центрах. Продолжение массовой вакцинации – самый действенный способ, чтобы не только обезопасить себя и своих близких, но и в целом снизить риски распространения инфекции, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, - отметил губернатор Александр Беглов.

В общей сложности в Петербурге уже привились более 888,8 тысяч человек, порядка 707 тысяч прошли весь цикл вакцинации. Запас вакцины на данный момент составляет 190 476 комплектов.

Напомним, что петербуржцы могут получить бесплатные билеты в цирк за вакцинацию.