В Петербурге выявили 294 нарушения коронавирусных правил в общественных местах

В Петербурге отчитались о первых итогах июньских рейдов по соблюдению коронавирусных правил в общепитах и других заведениях. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный с 11 по 30 июня проверил более 1,5 тысячи общественных мест в Санкт-Петербурге и выявил 294 нарушения правил по коронавирусу. Рейды проходили в торговых центрах, кинотеатрах, автоцентрах, парках аттракционов, хостелах, лофтах, общепитах и в самых разных магазинах. Как правило, все нарушения фиксировали в первые дни рейдов, потом владельцы заведений и их посетители больше не пренебрегали мерами безопасности.

- Самые частые нарушения следующие: отсутствие QR-кода, журналов дезинфекции и термометрии, санитайзеров, разметки соцдистанции. Сотрудники и посетители не использовали средства индивидуальной защиты. По результатам проверок составлены протоколы, владельцев заведений оштрафуют, - передает пресс-служба Смольного.

К слову, досталось и посетителям – 47 гостей тех или иных заведений тоже получили по штрафу за отказ надеть маску или бросить курить кальян. Добавим, что сотрудники Роспотребнадзора в итоге опечатали 20 помещений.