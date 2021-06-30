В аэропорту Пулково выстроились огромные очереди на регистрацию

В петербургском аэропорту Пулково появились огромные очереди на регистрацию. Фото: Александр ГЛУЗ

Жители и гости Санкт-Петербурга стали жаловаться в соцсетях на огромные очереди на регистрацию в аэропорте Пулково. По словам людей, можно легко опоздать на рейс, если приехать впритык. Теперь делом занимается транспортная прокуратура, ее сотрудник выехал на место.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров аэропорта «Пулково» в связи с публикациями об очередях на стойках регистрации. Ситуация находится на контроле ведомства, - передает пресс-служба СЗТП.

К слову, после этого Пулково начал рассылать клиентам предупреждения о необходимости заранее приезжать на регистрацию рейса. Одно из таких СМС-сообщений как раз получил читатель «Комсомолки».