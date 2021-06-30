Электричка сбила легковушку на ж/д переезде в Приозерске

Электричка сбила иномарку, заехавшую на ж/д пути в Ленобласти. Фото: vk.com/acclo

Электропоезд сбил легковушку, которая заехала на железнодорожный переезд в Приозерске, что в Ленобласти. Все произошло возле улицы Цветкова. Внутри иномарки «Шкода» находился 39-летний водитель с 9-летней девочкой. Оба получили, мягко говоря, неприятные травмы, но остались в живых. На место срочно выехали все спецслужбы.

Чудом горе-водитель и его юная пассажирка остались живы. Фото: vk.com/acclo

- Девочка получила ушиб грудной клетки, а мужчина сломал ключицу. Спасатели передали пострадавших сотрудникам скорой помощи. Специалисты отключили аккумулятор автомобиля и отбуксировали его с железнодорожных путей при помощи лебедки, - рассказали в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти во «Вконтакте».

По информации пресс-службы ОЖД, водитель авто грубо нарушил ПДД и заехал на переезд перед приближающейся электричкой. Машинист поезда экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. В итоге на участке до 30 минут задержалось движение двух электричек.