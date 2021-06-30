Врачи борются за жизнь парапланериста, совершившего жесткую посадку в Ленобласти

В Ленобласти парапланерист переломал себе кости при жесткой посадке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленобласти парапланерист совершил жесткую посадку и получил страшные переломы. 41-летний мужчина летал в районе деревни Сосновка в Приозерском районе. Теперь происшествием занимается Следком. Мужчину в данный момент срочно везут в больницу, он находится при смерти.

- По предварительным данным, около 17:30 парапланерист при посадке получил тяжелые травмы в виде различных переломов. Параплан принадлежит мужчине. В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему, - передает пресс-служба СЗСУ на транспорте СК РФ.

Не исключено, что проверка Следкома закончится возбуждением уголовного дела по статье за нарушении правил безопасности движения и эксплуатации сверхлегкого воздушного судна.