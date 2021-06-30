В треснувшем доме Чубакова укрепят фундамент

В доходном доме Чубакова все-таки укрепят фундамент со стороны треснувшей стены. Фото: vk.com/vonews

В многострадальном петербургском доме Чубакова с треснувшей стеной все-таки укрепят фундамент. Напомним, накануне в одной из квартир обрушился потолок и просел пол. К счастью, никто не пострадал. Потолок в итоге простукали и укрепили, подшив оргалитом и установив поддерживающие стойки.

- В причинах и следствиях обрушения будут разбираться специалисты надзорных органов и экспертных организаций. Сейчас в доме капитально ремонтируют инженерные сети. Для сохранения объекта культурного наследия производятся работы по согласованному с КГИОП проекту, укрепяется грунт под фундаментами со стороны строительной площадки, - сообщает пресс-служба Василеостровского района Петербурга.

Местные жители по-прежнему винят во всех трещинах и провалах стройку возле дома. Под квартирой с провалившимся потолком, к слову, незаконно перепланировали другую квартиру, что тоже могло наложить «отпечаток».