Традиционный марафон «Белые ночи» в Петербурге перенесли на год из-за коронавируса

В Петербурге перенесли популярный марафон "Белые ночи". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге перенесли на 18 июня 2022 года традиционный марафон «Белые ночи» из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе. Организаторы сообщили участникам, что не готовы рисковать здоровьем тысяч любителей спорта. Марафонцы не скрывают недовольства, ведь они уже заплатили деньги и распланировали активный отдых, но неблагоприятная эпидситуация превыше всего.

- Если вы зарегистрированы на марафон «Белые ночи», то ваша регистрация будет перенесена на 2022 год автоматически. Если такой вариант вам не подходит, вы можете оформить возврат средств. Подробную инструкцию мы отправили на почту каждому участнику, - написали организаторы марафона в своей группе во «Вконтакте».

Тем временем в Петербурге выявили уникальный случай заболевания коронавирусом – женщина болела инфекцией целых 11 месяцев.