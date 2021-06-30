СК проверяет нарушения при ремонте дороги в Ленобласти, где произошло массовое ДТП со смертью ребенка

Следком проверяет смертельное ДТП на "Коле", где погиб ребенок. Фото: СОЦСЕТИ

Следком проводит проверку по факту нарушения правил ремонта дорожного полотна на трассе «Кола» в Ленобласти, где произошло массовое ДТП. Напомним, в жуткую аварию попали три грузовика и три легковушки. В результате происшествия погиб 7-летний ребенок, пострадавшими значатся еще двое детей и шестеро взрослых. Очевидцы утверждали, что все произошло из-за водителя одной из фур, который заснул за рулем.

- На 90-м километре трассы Р-21 «Кола», где произошло ДТП, шел ремонт дорожного полотна. Следственный отдел по городу Кировск при СУ СК РФ по Ленобласти проводит доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, - передает пресс-служба Следкома.

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии и пока не готовы дать точную правовую оценку и назвать виновного.