Поисковики нашли в лесу Ленобласти 83-летнюю бабушку, плутавшую пять суток

Плутавшую пять суток по лесу в Ленобласти бабушку обнаружили поисковики. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» обнаружили 83-летнюю бабушку, заблудившуюся в лесу в Тосненском районе Ленобласти. Пенсионерка Людмила Сергеевна плутала почти пять суток. Поисковики признаются, что сквозь звон комаров и гудение проводов ЛЭП они чудом услышали тихий голосок бабушки: «Кто здесь? Помогите…».

- Увидели сидящего под кустом человека. Изнуренная голодом, жаждой и страшной жарой, искусанная ненасытными комарами так, что больно смотреть, – Людмила Сергеевна перенесла настоящий ад, но дождалась нас. Выжила. Просила пить. Хотела спать. Но держалась молодцом, - рассказывают поисковики в группе регионального отделения «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

На помощь подоспели другие волонтеры. Спасатели соорудили носилки и донесли бабушку до дороги, где ее встретили родственники и «скорая». По словам поисковиков, бабушка оказалась ребенком войны, почетным донором и просто стойким и добрым человеком.