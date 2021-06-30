Суд в Петербурге заблокировал доступ к YouTube-ролику с инструкцией по созданию огнемета из фена

В Петербурге суд запретил доступ к ролику, содержащего инструкцию по изготовлению огнемета из фена. Фото: YouTube-канал Alexander Polulyakh

Октябрьский районный суд Петербурга принял решение заблокировать доступ к видео на YouTube-канале популярного российского блогера, где он создает огнемет из обычного фена. У мужчины около 1,2 млн подписчиков, однако эту опасную инструкцию увидели только почти 77 тысяч человек, судя по счетчику просмотров.

Ролик увидел и прокурор, который написал административное заявление в суд. Причины беспокойства сотрудника надзорного ведомства логичные.

- Ознакомиться с содержанием ролика может любой, что создает угрозу, так как информацию могут использовать для изготовления оружия. Также информация может стать причиной получения телесных повреждений неопределенным кругом лиц, например, при совершении террористического акта. Огнемет имеет сильный поражающий эффект, - передают точку зрения прокурора в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что на 23:00, 30 июня, видео пока доступно.