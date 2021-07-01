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Общество1 июля 2021 0:05

«Горэлектротрансу» отдали трамвайную линию на Гранитной улице от Ладожского вокзала

Ранее не исключалось, что участок получит Транспортная концессионная компания, которой принадлежат «Чижики»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Чижика" заметили на Гранитной улице, но теперь ее отдали трамваям ГУП «Горэлектротранс». Фото: vk.com/chizhiklrt

"Чижика" заметили на Гранитной улице, но теперь ее отдали трамваям ГУП «Горэлектротранс». Фото: vk.com/chizhiklrt

Стало известно, что трамвайные линии на Гранитной улице в Петербурге, на участке от Ладожского вокзала, все-таки отдадут в пользование ГУП «Горэлектротранс», а не Транспортной концессионной компании, владеющей «Чижиками» в Красногвардейском районе. Соответствующее решение принял вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

Ответ комитета по инвестициям насчет трамвайной линии опубликовали в инициативной группе по защите транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

- Логике такое решение поддается сложно, так как СПБ ГУП «Горэлектротранс» не сможет использовать эту линию без сооружения собственного съезда перед станцией метро «Ладожская», - недоумевают активисты в своей группе во «Вконтакте».

Добавим, что Гранитную улицу открыли в 2019 году, но трамваи там так и не видели – разве что в апреле 2021-го тестировали «Чижик».