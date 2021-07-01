Петербуржец отделался условным наказанием за бросок стулом в сотрудницу полиции

В Петербурге осудили мужчину, напавшего на сотрудницу полиции со стулом и огнетушителем. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге суд дал год условного лишения свободы мужчине, бросившего стул в сотрудницу полиции. Все произошло 15 июня 2020 года в одном из участковых пунктов полиции в Купчино. Помимо броска стулом драчун высказывал угрозу применения насилия, а затем даже взял огнетушитель и кинул его со всего размаху, но попал в дверь. В итоге он быстро заработал себе на уголовное дело и вдобавок повредил имущество участка на сумму более 16 тысяч рублей.

Фамилия у мужчины, к слову, символичная – Копп. Полицейские посчитали, что он грубо нарушил общественный порядок и угрожал представителям власти. Но суд не стал наказывать его строго. Хотя к году условного лишения свободы ему добавили однолетний испытательный срок и взыскали штраф в размере 50 тысяч рублей в пользу полицейской.

- Суд установил, что Копп на учетах не состоит, холост, трудоустроен, положительно характеризуется по месту работы, имеет на иждивении малолетнего ребенка. Кроме этого мужчина принес извинения потерпевшей, по месту жительства характеризуется отрицательно, в содеянном раскаялся, вину признал, хронических заболеваний не имеет, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.