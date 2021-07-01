Последние новости в Санкт-Петербурге на 1 июля 2021 года: План нового локдауна в городе и первые итоги «санитарных» рейдов по заведениям

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 1 июля 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» традиционно сделала подборку последних новостей в Санкт-Петербурге, в этот раз к утру четверга, 1 июля 2021 года. Так получилось, что накануне тема коронавируса перекрыла по значимости все другие. Во-первых, власти Северной столицы подготовили проект постановления, который меняет правила выплат медикам, которые заразились коронавирусом во время работы. Теперь медработникам не получить надбавки, если они сами не привились от COVID-19.

Во-вторых, по информации «КП», Смольный всерьез обсуждает разработанный план локдауна в городе. Что поделать – заболеваемость инфекцией растет, количество коек тоже не резиновое. Не исключено, что в Петербурге введут QR-коды по примеру Москвы, но не только в ресторанах и кафе, а еще и в кинотеатрах и даже салонах красоты. Под ограничения не попадут разве что общественный транспорт, больницы, магазины и аптеки. То есть без прививки и медотвода особо никуда не войдешь. Но официального решения, подчеркнем, еще нет.

В-третьих, жительница Северной столицы наконец-то вылечилась от коронавируса. Почему «наконец-то»? Дело в том, что она более инфекцией дольше всех в России, - целых 11 месяцев. За это время пациентка несколько раз лежала в больнице. Медики поделились с «Комсомолкой» подробностями уникального случая.

Наконец, Смольный подвел первые итоги июньских «коронавирусных» рейдов по общественным местам. В итоге инспекторы выявили 294 нарушения, в том числе оштрафовали 47 безмасочников в общепите.