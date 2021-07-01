Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2021 7:43

До+26 градусов и солнечно будет в Петербурге 1 июля

Второй месяц лета начнется с хорошей погоды
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге солнечно и тепло.

В Петербурге солнечно и тепло.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Июль в Петербурге начинается с теплой и солнечной погоды. Самый жаркий месяц лета в Северной столице - по данным многолетних наблюдений синоптиков - пока не сулит особой жары или сильных дождей. Но первые его дни будут ясными и приятными.

- 1 июля в Петербурге ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Северной столице ясно, на небе - ни облачка. Контрольные термометры показывают +20,4 градуса. Давление составляет 760.2 мм ртутного столба, что близко к норме. Влажность держится на уровне 60%, ветра практически нет.