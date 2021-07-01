Трехкомнатная квартира горела утром в центре Петербурга

В Адмиралтейском районе тушили горевшую квартиру. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вой сирен пожарных машин разбудил ранним утром четверга жителей Адмиралтейского района. Здесь, в доме на Перекопской улице полыхала трехкомнатная квартира.

- 1 июля в 04:14 поступило сообщение о пожаре по адресу: Перекопская улица, дом 5.В комнате отдельной трехкомнатной квартиры горела обстановка на площади 10 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

На тушение огня в общей сложности понадобилось около 40 минут и в 5:02 спасатели отчитались о полной ликвидации огня. На месте ЧП работали три единицы техники и 13 человек личного состава МЧС.

Сведения о пострадавших уточняются, в причинах возгорания разбираются дознаватели.