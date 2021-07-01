Парапланерист разбился в Ленобласти

Парапланерист получил тяжелые травмы во время жесткой посадки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спортсмен-парапланерист разбился в Ленинградской области. Жесткая аварийная посадка произошла 30 июня в поселке Сосновка Приозерского района. Проверку по факту инцидента начала Северо-Западная транспортная прокуратура.

- По предварительным данным, сверхлегким летательным аппаратом управлял мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован в критическом состоянии, - сообщает пресс-служба ведомства.

А в следственном управлении СК на транспорте уточняют, что 41-летний парапланерист получил множественные переломы. После происшествия была начата доследственная проверка о нарушении правил безопасности эксплуатации сверхлегкого воздушного судна и возможном оказание небезопасных.

Решение о возбуждении дела примут по ее окончании.