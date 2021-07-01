На Выборгском направлении добавят электричек в ближайшие выходные

На популярном курортном направлении добавят электричек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дополнительные пригородные поезда выйдут на линию в ближайшие выходные. Назначение коснется самого популярного у петербуржцев Выборгского (Финляндского) направления. Именно по этой ветке расположены основные курорты на побережье Финского залива - Солнечное, Репино, Комарово, Зеленогорск. Кроме того, здесь много дач. Ранее пассажиры жаловались на толкучку и давку в поездах из-за нехватки электричек.

- Для улучшения качества обслуживания пассажиров в период выходных дней 3 и 4 июля назначаются дополнительные пригородные поезда на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги, - сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

3 июля, в субботу, пустят два поезда: Петербург-Зеленогорск и обратно. А в воскресенье добавят сразу 12 электричек: до Зеленогорска, Белоострова (через Сестрорецк и Парголово), а также Васкелово. И обратно.

Железнодорожники призывают пассажиров заранее приезжать на вокзалы и станции, покупать билеты онлайн, чтобы не стоять в очереди в кассы, а также пользоваться масками.