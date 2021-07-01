Более 20 тысяч петербуржцев сделали прививки от ковида за сутки

Петербург выходит на плановые показатели по вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург практически вышел на тот уровень вакцинации, о котором ранее говорили в Смольном. За сутки в городе было сделано более 20 тысяч прививок от ковида. Правда, первично - только часть.

- За прошедшие сутки первично привито 15 911человек, вторично – 5532, - сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные межрегионального штаба.

А всего с начала кампании по массовой вакцинации в Петербурге привито 888 856 человека. Из них 706 962 полностью завершили цикл. Впрочем, тем, кто сделал прививку более полугода назад, медики рекомендуют ревакцинироваться, дабы поднять уровень антител. Прививать желающих по второму кругу начнут в течение недели.

Записаться на вакцинацию в поликлинике можно по короткому номеру 122. Или же прийти лично в один из торговых центров, где есть прививочные пункты. Но там могут быть очереди.