В Выборге наркоман разбил пенсионерке голову бутылкой ради денег на дозу

Добычей грабителя стали 300 рублей. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Выборгские сыщики раскрыли нападение на пенсионерку, произошедшее 27 июня. В подъезде жилого дома ее ударил по голове неизвестный. Мужчина отобрал сумку и пожилой женщины и скрылся. Как оказалось позднее, злодеем был 34-летний наркоман, пытавшийся найти денег на дозу.

- Полицией было установлено, что в ночь на 27 июня пенсионерка возвращалась из гостей. В тот момент, когда она заходила в парадную своего дома за ней успел проскочить неизвестный молодой человек, которого она сразу не заметила. Ударив ее стеклянной бутылкой по голове, злоумышленник вырвал из ее рук сумку, в которой находились 300 рублей, после чего сразу скрылся. На похищенные деньги он сразу же купил спиртное, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На раскрытие дела у оперативников ушло всего несколько дней. Сейчас наркоман задержан, сыщики проверяют его на причастность к похожим преступлениям.