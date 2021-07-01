Детские лагеря пока не планируют закрывать в Петербурге из-за роста заболеваемости

Более 110 тысяч детей должны отдохнуть в лагерях за лето. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга не собираются прекращать работу детских лагерей на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявили журналистам в пресс-службе аппарата вице-губернатора Ирины Потехиной.

- Пока не планируем. Этот вопрос даже не обсуждается, - отметили чиновники в разговоре с «РБК-Петербург».

Напомним, что в нынешнем летнем сезоне запланированы четыре смены по 21 день. По санитарным нормам, лагеря могут работать с загрузкой в 75%. В прошлом году детский оздоровительный отдых был фактически отменен из-за пандемии.

Предполагается, что летом 2021 года в детских лагерях Петербурга и Ленинградской области по путевкам отдохнут более 110 тысяч юных петербуржцев.