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Общество1 июля 2021 10:10

Детские лагеря пока не планируют закрывать в Петербурге из-за роста заболеваемости

В прошлом году они не работали
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Более 110 тысяч детей должны отдохнуть в лагерях за лето.

Более 110 тысяч детей должны отдохнуть в лагерях за лето.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга не собираются прекращать работу детских лагерей на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявили журналистам в пресс-службе аппарата вице-губернатора Ирины Потехиной.

- Пока не планируем. Этот вопрос даже не обсуждается, - отметили чиновники в разговоре с «РБК-Петербург».

Напомним, что в нынешнем летнем сезоне запланированы четыре смены по 21 день. По санитарным нормам, лагеря могут работать с загрузкой в 75%. В прошлом году детский оздоровительный отдых был фактически отменен из-за пандемии.

Предполагается, что летом 2021 года в детских лагерях Петербурга и Ленинградской области по путевкам отдохнут более 110 тысяч юных петербуржцев.