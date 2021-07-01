Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 июля 2021 10:28

Почти 42 тысячи человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Данные на утро 1 июля приводит городской оперштаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной.

Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 42 тысячи петербуржцев прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Данные по состоянию на 10 утра 1 июля приводит оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением ковида в регионе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 41 946 человек, - уточняют в Смольном.

Операторами единой информационно-справочной службы «122» обработано 21 725 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. В это число вошли звонки с вызовом врача на дом, записью на прием к специалисту или записью на вакцинацию.