Почти 42 тысячи человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 42 тысячи петербуржцев прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Данные по состоянию на 10 утра 1 июля приводит оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением ковида в регионе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 41 946 человек, - уточняют в Смольном.

Операторами единой информационно-справочной службы «122» обработано 21 725 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. В это число вошли звонки с вызовом врача на дом, записью на прием к специалисту или записью на вакцинацию.