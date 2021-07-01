Июнь стал самым сухим в Петербурге за последние 70 лет

Июнь в Петербурге оказался жарким и сухим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувший июнь побил сразу несколько рекордов, державшихся десятки лет. «Комсомолка» уже писала, что первый летний месяц стал в Петербурге самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Но кроме этого, июнь оказался засушливым - дожди, не позволившие побить абсолютный рекорд, пошли лишь в последние дни.

- Рекорд по «сухости» не случился. Достижение далекого 1853 года, когда выпало всего 5 мм осадков, устояло. Тем не менее, июнь 2021 года в Северной столице стал самым сухим за последние как минимум 70 лет! В осадкомеры метеорологов попало 22,1 мм дождя, или 32% от месячной нормы, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

При этом львиная доля - 20 мм осадков - выпала за один день 26 июня. А всего в минувшем месяце были лишь четыре пасмурных дня, что также бьет достижение 70-летней давности.