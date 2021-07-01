Труп мужчины в салоне машины нашли в Невском районе Петербурга

Труп мужчины нашли в машине в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в салоне машины, припаркованной в Невском районе города, был обнаружен труп мужчины. В седьмом часу утра среды, 30 июня 2021 года, в полицию обратился местный житель, который рассказал, что увидел припаркованном автомобиле человека, не подающего признаков жизни.

- Автомобиль "Тойота" был припаркован у дома 35 по Советскому проспекту. В нем находился труп 60-летнего мужчины, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что умерший уроженец Калмыцкой АССР, зарегистрирован в деревне Борщево, Лужского района Ленинградской области.

Тело мужчины было направлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования и установления причины смерти. Проверкой произошедшего занялся следственный комитет.