Движение по проспекту Энгельса в Петербуге закроют 1 июля

Проспект Энгельса закроется на ремонт 1 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге начинается ремонт проспекта Энгельса. В связи с этим с вечера 1 июля 2021 года движение по нему будет полностью закрыто до утра следующего дня. Еще одно перекрытие намечено на 4 июля. Об этом автомобилистов предупредили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- С 23:00 1 июля до 06:00 2 июля, а также с 23:00 4 июля до 06:00 5 июля полностью закрывается автомобильное движение на участках улицы Николая Рубцова и 6-го Верхнего переулка, примыкающих к проспекту Энгельса. Сам проспект Энгельса будет доступен для проезда, - пояснили в Смольном.

За то время, пока будет перекрыта дорога, специалисты проведут работы по укладке и стабилизации асфальтобетонного покрытия на указанных участках улиц в рамках ремонта проспекта Энгельса.