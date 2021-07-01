«Тойота» вылетела с моста и упала на ж/д пути в Ленобласти

Внедорожник вылетел с путепровода и упал на рельсы. Фото: vk.com/acclo

Большой белый джип пробил ограждение путепровода и упал с высоты на железнодорожные пути. В таком состоянии «Тойоту Лэнд Крузер» и нашли сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, прибывшие на мест происшествия. По счастью, полет с нескольких метров обошелся без жертв.

- В ночь с 30 июня на 1 июля водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и пробил ограждения моста трассы Березово-Кузнечное. В результате происшествия, автомобиль упал на железнодорожные пути. В салоне находилось три человека, из них двое получили травмы, - сообщает в соцсетях областная спасательная служба.

Спасатели достали водителя и пассажиров внедорожника из покореженной машины и передали врачам скорой помощи. Кто убирал тяжелый джип с путей, не уточняется.