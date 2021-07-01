Мужчина бросился под экскаватор, мешая дорожникам убирать незаконный съезд в Ленобласти

Мужчина бросил под экскаватор, мешая дорожникам убирать незаконный съезд в Ленобласти / Фото: Дорожный комитет ЛО

В Ленинградской области мужчина бросился под экскаватор, чтобы помешать дорожникам убрать нелегальный съезд. Инцидент произошел в Ломоносовском районе 30 июня 2021 года. Владелец экзотического питомника "Птичий Рай" встал перед тяжелой техникой, которая зарывала дорогу к питомнику от региональной трассы Ропша — Марьино.

- Когда тяжелая техника начала рыть "левую" дорогу к "Птичьему Раю" в Ропше, полуголый мужчина попытался встать под ковш экскаватора. На место пришлось вызвать полицию, - рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

Увидев правоохранителей, мужчина успокоился и дорожники закончили перекапывать незаконный съезд. Владельцу питомника еще раз напомнили о необходимости получить технические условия у "Ленавтодора" на обустройство примыкания.

Также дорожники перекопали съезд к стоящей неподалеку автомойке. Здесь пришлось потрудиться, так как нерадивый собственник успел закатать примыкание в асфальт. Это его не спасло.