Метро «Петроградская» меняет график работы на два месяца

С 6 июля на "Петроградской " начинается ремонт эскалаторов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще одна станция петербургского метрополитена меняет график работы по причине капремонта эскалаторов. Вслед за «Проспектом Просвещения» и практически одновременно с ним, будет ограничено доступна «Петроградская».

- С 6 июля по 6 сентября 2021 года по рабочим дням с 07:45 до 10:45 часов вход в вестибюль будет закрыт, с 17:00 до 19:30 часов вход в вестибюль - ограничен, - сообщает пресс-служба метрополитена.

В подземке отмечают, что временные интервалы закрытия и ограничения станции на вход могут быть изменены в зависимости от пассажиропотока. Петербуржцев просят помнить об изменении графика работы «Петроградской» и заранее планировать свой маршрут.

На выход станция будет работать как и прежде.