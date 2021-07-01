Новый рост заражения коронавирусом зафиксирован в Петербурге 1 июля 2021 года

Более 1,6 тысяч человек заразились коронавирусом в Петербурге на 1 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге третью неделю подряд наблюдается рост заражения коронавирусом. Подъем идет с 13 июня. На 1 июля 2021 года в Северной столице зафиксировано уже 1612 случаев инфицирования. Это на 7,3 процента больше, чем днем ранее. За все время пандемии общее число заболевших уже переступило порог в 470 тысяч, достигнув отметки в 471 264 человек.

- За минувшие сутки от коронавируса в Петербурге погибли 115 человек, выздоровели 1967 пациентов. За все время зарегистрировано уже 16 461 смертельных случаев и 447 926 выздоровели, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 1 июля 2021 года / Фото: Яндекс

На днях губернатор Александр Беглов предупредил петербуржцев, что власти могут ввести очередные коронавирусные ограничения. Так, в городе могут ввести не только QR-коды, но и полный локдаун на некоторые сферы услуг.

Петербургские врачи, которые не привились от коронавируса, могут лишиться допвыплат. Проект постановления уже опубликован на сайте Смольного.