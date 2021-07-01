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Здоровье1 июля 2021 12:08

Новая партия вакцины поступила в Ленинградскую область

За минувшие сутки было привито 7168 человек
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Ленобласти ежедневно прививают по семь тысяч человек.

В Ленобласти ежедневно прививают по семь тысяч человек.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крупная партия вакцины от коронавируса поступила 1 июля в Ленинградскую область. В регион доставили 66 тысяч комплектов доз. Правда, не уточняется, какого именно препарата. Зато областные власти сообщают о темпах вакцинации населения.

- С начала недели в регионе стабильно прививаются более семи тысяч человек в день. Вчера было привито 7618 ленинградцев, - отмечают в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что Петербург также наращивает темпы прививочной кампании. За минувший день в Северной столице первым компонентом вакцины привито более 15 тысяч человек, еще около шести тысяч получили укол вторым компонентом.