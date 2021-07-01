115 человек умерли от коронавируса в Петербурге за сутки

Число смертей от коронавируса снова выросло в Петербурге 1 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова выросло число погибших от коронавируса. На 1 июля 2021 года в Северной столице зафиксировано 115 смертельных случаев, это на 3,6 процентов больше, чем днем ранее, когда было 111 летальных случая.

- В общей сложности с начала пандемии в Петербурге уже скончались 16 461 пациент, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Антирекорд смертности был установлен 29 июня, когда за сутки погибли сразу 119 человек. Рекорд по России за день до того установила Москва - 28 июня в столице скончались 124 человек.

В Роспоребнадзоре сообщили, что смертность от коронавируса в Петербурге уже выросла до 3,5 процентов. Отмечается, что это очень большой показатель для респираторных заболеваний.

В Петербурге также зафиксирован случай, когда женщина болела коонавирусом на протяжении 11 месяцев.