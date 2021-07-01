Углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом стартует в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартует углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге начинается углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом. Медицинские учреждения сами будут вызывать горожан, которые перенесли болезнь, чтобы провести обследование. Об этом в четверг, 1 июля 2021 года, сообщили в комитете по здравоохранению.

- Сейчас поставляются списки переболевших по категориям. К приоритету 1-го уровня относятся граждане, переболевшие коронавирусом, а также имеющие два и более хронических неинфекционных заболевания. Ко 2-му уровню - при наличии не более одного сопутствующего хронического неинфекционного заболевания или его отсутствие, - пояснили в комдраве.

К приоритету 3-го уровня относятся граждане, не обращавшиеся в медицинскую организацию более 2 лет. К приоритету 4-го уровня относятся граждане, не относящиеся к 1-3 уровням.

У переболевших будут проверять насыщение крови кислородом, общий анализ крови, а также многое другое. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года и действует до 1 июля 2027 года.