Новые антикоронавирусные правила вступили в силу в Ленинградской области 1 июля 2021 года

В Ленобласти 1 июля вступили новые коронавирусные правила Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области 1 июля 2021 года вступило в силу новое антикоронавирусное постановление, подписанное губернатором Александром Дрозденко. Так, в регионе появились паспорта "коронавирусной" безопасности и разрешена диспансеризация.

- Паспорта ковидной безопасности смогут оформить организации из любых сфер деятельности. При оформлении паспортов будут учитываться результаты исследований на антитела к COVID-19, - пояснили в администрации 47-го региона.

Напомним, что паспорт выдается организациям, где более 60% работников имеют иммунитет к коронавирусу. Документ позволяет этим фирмам и предприятиям избежать жестких ограничений в случае ухудшения эпидситуации.

Во всех районах области разрешено проводить профилактические осмотры и диспансеризацию. В желтой и зеленой зоне теперь плановая госпитализация возможна не только для тех пациентов, которые имеют справку о вакцинации, а также для тех, у кого имеется медотвод по причинам здоровья, а также наличие анализа на антитела к коронавирусу.

Медицинские осмотры можно проводить во всех зонах при наличии справки о вакцинации, медотводе от нее или результатах исследований на антитела к "ковиду".