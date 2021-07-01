Прокуратура проводит проверку жалоб на огромные очереди в Пулково

Прокуратура начала проверку по факту очередей в Пулково Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге транспортная прокуратура проводит проверку жалоб на огромные очереди на регистрацию в Пулково. Недовольные долгим ожиданием пассажиры начали рассказывать об этом в социальных сетях 30 июня 2021 года. Специалисты на это отреагировали незамедлительно.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров аэропорта Пулково в связи с публикациями в СМИ об очередях на стойках регистрации, - сообщили в ведомстве, отметив, что ситуация находится на контроле.

Ранее "Комсомолка" писала о том, что пассажирам приходится часами стоять в очередях. Многие отмечали, что из-за этого они могли легко опоздать на рейс не по своей вине.

Также Пулково начало рассылать клиентам предупреждения о необходимости заранее приезжать на регистрацию рейса.