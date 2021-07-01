Вооруженная банда нападала на частные дома в Петербурге и Ленобласти

Электрошокер, рации и целый арсенал оружия изъяли у банды грабителей. Фото: ГСУ СК РФ по СПб и ЛО

Следственное управление СК России по Петербургу возбудил уголовное дело о бандитизме в отношении семерых мужчин, которые с оружием нападали на частные дома в Петербурге и Ленобласти.

- По данным следствия, обвиняемые и другие неустановленные лица, с 2019 года занимались совершением вооруженных разбойных нападений на граждан и частные дома граждан на территории Курортного района Санкт-Петербурга, а также Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области с целью завладения имуществом и денежными средствами, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

К роме того, 12 марта 2021 года на Ординарной улице бандиты напали на женщину и, ударив ее электрошокером, похитили жертву, увезя ее в частный дом. В тот же день петербурженку освободила полиция, а бандиты были задержаны. После обысков у них изъяты рации, мобильные телефоны, маски, перчатки, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Подозреваемым, в том числе за разбой и похищение человека, грозит до 15 лет лишения свободы.