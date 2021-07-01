Почти 450 тысяч превышений скорости зафиксировано в Петербурге в июне 2021 года

В июне в Петербурге зафиксировали почти 450 тысяч превышений скорости Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за июнь 2021 года было зафиксировано 446 тысяч случаев превышения скорости. Классически, гонщики занимают первое место среди всех нарушителей ПДД, коих за минувший месяц комплексы фотовидеофиксации заметили более 460 тысяч. Об этом Смольный сообщил в четверг, 1 июля 2021 года.

- Второе и третье место в этом антирейтинге занимают нарушения требований остановки и стоянки - 5 тысяч, и движение грузовых транспортных средств далее второй полосы - 8 тысяч, - пояснили в комитете по информации и связи.

Всего с начала года комплексы зафиксировали порядка 2 миллионов нарушений ПДД.

В течение года в Петербурге появится еще 240 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации более чем по 170 аварийно-опасным адресам. Также на 40 перекрестках установят комплексы, которые также будут фиксировать нарушения.

Вся информация с устройств передается в ГИБДД.