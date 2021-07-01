Петербург не попал в рейтинг лучших городов России для велосипедистов

Петербург стал середнячком велорейтинга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербург оказался лишь середнячком по удобству для велосипедистов. Рейтинг крупных городов России, в которых так или иначе создана велоинфраструктура, составили конструкторское бюро Стрелка и сервис доставки еды Delivery Club, курьеры которого часто ездят на двух колесах.

- Специалисты проанализировали пространственные данные о перемещениях разных участников велодвижения, в том числе 2,7 млн поездок курьеров, что дало возможность оценить то, насколько города России удобны для поездок на велосипеде не только во время прогулок и занятий спортом, но и в повседневной жизни, - говорится в тексте исследования.

Рейтинг составляли по шести индикаторам: наличие и актуальность расположения велодорожек плюс их протяженность; удобство города для велосипеда с учетом максимальной длины маршрутов и их состояние; безопасность движения в пересчете ДТП с велосипедами на 100 км автодорог и число летальных аварий.

В итоге лидером с индексом 7,8 балла из 10 стала Уфа, что, к слову, удивило местных жителей. Далее среди городов -миллионников идут Пермь и Волгоград. Москва стала седьмой (5.7 балла), а Петербург - лишь девятым (5,3 балла). Худшим оказался Нижний Новгород 2,5 балла.