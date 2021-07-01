Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 июля 2021 14:31

Более пяти тысяч протоколов составили на антимасочников в Петербурге с начала года

Общая сумма штрафов превысила 23 миллиона рублей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Отсутствие маски грозит штрафом в 4 или 5 тысяч рублей.

Отсутствие маски грозит штрафом в 4 или 5 тысяч рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 5,5 тысяч протоколов на нарушителей карантинных мер было составлено в Петербурге с начала 2021 года. Подавляющая часть из этого числа - антимасочники. Такие данные приводят в Комитете по правопорядку Петербурга, чиновники которого и выносят наказание по данным делам.

- За первые полгода сотрудники полиции и исполнительных органов государственной власти выявили 5 787 случаев нарушения мер по борьбе с распространением коронавируса. Большая часть протоколов связана с отказом от ношения масок, - пишут «Невские новости» со ссылкой на данные комитета.

Напомним, что первичное нарушение грозит петербуржцам штрафом в четыре, а повторное и последующие - в пять тысяч рублей. То есть по меньшей мере, общая сумма штрафов превышает 23 миллиона рублей.