26-градусная жара придет в Ленобласть 2 июля

2 июля в Ленобласти ожидается до 26 градусов тепла Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ленинградскую область снова надвигается жара. До 30-ти градусов пока что не дойдет, но погода окажется достаточно теплой для того, чтобы загорать и купаться. Так, в пятницу, 2 июля 2021 года, в регионе ожидается повышение температуры до 26 градусов и небольшие, освежающие дожди.

- В пятницу в области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью опустится до плюс 12-17 градусами, местами всего лишь плюс 9, а уже днем поднимется до плюс 21-26 градусов, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ветер будет прохладный, северо-восточный до 4-9 метров в секунду.

Выходные, 3 и 4 июля, будут еще жарче. Дождей не предвидится, а температура поднимется до 23-28 градусов тепла.