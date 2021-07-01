Абсолютный рекорд по звонкам в службу скорой помощи установлен в Петербурге

По девять тысяч звонков поступает в службу скорой помощи за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рекорд по количеству суточных вызовов, поступающих в службу скорой помощи. Его вызвал рост заболеваемости коронавирусом, начавшийся с июня. К концу месяца третья волна уже основательно накрыла Петербург, свидетельством чего стали звонки по номерам 03 и 103. Их оказалось более девяти тысяч.

- Сейчас это около девяти тысяч звонков на те же 20 диспетчеров. Я такой цифры за 25 лет работы здесь не помню. Даже прошлым летом столько не было, - рассказал газете «Петербургский дневник» главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков.

Самый пик пришелся на 23 июня - 9123 обращения за сутки. Прошлогодний максимум, когда в городе также свирепствовал коронавирус, был превышен более, чем на две тысячи. Впрочем, существенная часть звонков - справочные, а не для вызова скорой. Этим петербуржцы мешают диспетчерам, нагружая и без того перегруженную службу.

- Это вопросы, звонки с просьбой дать рекомендации по лечению, подсказать номер поликлиники, но все равно надо снять трубку, выслушать и поговорить, - отмечает главврач и очень просит горожан звонить по таким вопросам на номер 122. А экстренные телефоны оставить для экстренных случаев.