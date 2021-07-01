42 общественных места в Петербурге обустроят в 2021 году

В Петербурге планируется благоустроить 42 общественных пространства в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в 2021 году обустроят 42 общественных места. На облагораживание в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" из городского бюджета выделено 2,4 миллиарда рублей. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал в четверг, 1 июля 2021 года.

- Из 42 общественных пространств за 30 объектов отвечают районные администрации, за 12 – комитет по благоустройству, - пояснил градоначальник.

Так, уже запланированы два этапа работ на набережной реки Охты, набережной реки Оккервиль, Заневском и Бестужевском парках. Также продолжится преображение Суздальских озер.

Сейчас уже заключено 74 госконтракта на благоустройство или на проектирование.

Александр Беглов отметил, что ежегодно в Петербурге благоустраивается большее количество общественных пространств, чем предусмотрено доведенными показателями федерального проекта.