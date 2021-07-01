Дополнительные «Ласточки» будут курсировать в Выборг весь июль

До Выборга и обратно пустят дополнительные "Ласточки". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дополнительные скоростные электрички будут курсировать из Петербурга в Выборг все выходные дни июля. «Ласточки» должны разгрузить от туристов обычные пригородные поезда с дачниками, которые в последнее время забиты под завязку.

- С целью повышения качества обслуживания пассажиров в выходные дни 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 июля 2021 года назначаются дополнительные пригородные поезда «Ласточка» на участке Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) – Выборг Октябрьской железной дороги, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пассажирской компании.

Из Петербурга «ласточка» будет уходить в 11:53 и прибывать в Выборг в 13:08. Обратно состав отправится в 18:35 и в 19:50 будет на Финляндском вокзале. В пути предусмотрены остановки в Солнечном.

Отметим, что из-за невозможности поехать на отдых за границу, многие россияне поехали в туры по стране. Выборг стал одним из популярных направлений. Корреспондент «КП-Петербург», побывавший недавно в этом древнем городе, был поражен количеством тургрупп, заполонивших весь Выборг. А зайти поесть в кафе или ресторан можно было только отстояв очередь на улице.