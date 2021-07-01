Петербуржцев оповестят об отключении горячей воды за 10 дней

Управляющие компании обязали информировать петербуржцев за 10 дней до отключения горячей воды Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Санкт-Петербурга будут узнавать об отключении горячей воды за 10 дней. Такое поручение в четверг, 1 июля 2021 года, дал управляющим и ресурсоснабжающим организациям в Смольном. Ранее вице-губернатор Николай Бондаренко уже распорядился, чтобы прошли проверки по размещению данной информации.

- По состоянию на 1 июля 2021 года размещена информация исполнителями коммунальных услуг по 1 170 многоквартирным домам. В отношении исполнителей коммунальных услуг, не разместивших информацию, возбуждаются дела об административных правонарушениях, сообщила начальник Государственной жилищной инспекции Ольга Акацевич.

Напомним, что в связи с проведением в июне в городе ПМЭФ и чемпионата Европы по футболу большинство профилактических работ на инженерных сетях, в том числе сетях горячего водоснабжения, запланированы на вторую половину лета.