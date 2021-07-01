Жизненно важное лекарство за 5 млн рублей требует через суд жительница Петербурга

Девушке из Петербурга нужно дорогое лекарство, чтобы остаться в живых. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жительница Петербурга, страдающая спинальной мышечной атрофией (СМА), подала в суд на Комитет по здравоохранению, требуя обеспечить ее жизненно-важным лекарством, один укол которого стоит от пяти до восьми миллионов рублей. Причем в первый год необходимо шесть инъекций, а потом по три - каждый год пожизненно. У самой девушки таких денег нет.

- Истец утверждает, что препарат «Спинраза» необходим ей по жизненным показаниям. Препарат зарегистрирован на территории РФ в 2019 году и является дорогостоящим. Истец просит суд обязать Комитет обеспечить ее данным препаратом в необходимом объеме и дозировке согласно инструкции на постоянной основе. Также просит обратить решение к немедленному исполнению, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, отмечая, что это первый подобный иск в городе.

На данный момент иск лишь принят к рассмотрению, дата заседания не назначена.

Напомним, что СМА - тяжелое наследственное нервно-мышечное заболевание, которое быстро прогрессирует и постепенно приводит к полному параличу мышц и легких. Человек фактически медленно задыхается.

Заболевание практически не лечится. Остановить его развитие можно лишь в детском возрасте, но один укол препарата «Золгенсема», производимого в США, стоит более 150 млн рублей. Взрослым надо пожизненно колоться «Спинразой», ежегодный курс которого стоит до 50 млн рублей.