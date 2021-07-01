Вспышка коронавируса произошла в Финляндии после поездки болельщиков на Евро-2020 в Петербург

Почти 10% финских болельщиков подцепили ковид в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство здоровья и социального развития Финляндии бьет тревогу: в стране резко подскочила заболеваемость коронавирусом. Произошло это аккурат после поездки финских болельщиков в Петербург, где в рамках Евро-2020 играла сборная команда Суоми. За последнюю неделю количество положительных тестов возросло практически вдвое.

- За 21-27 июня было выявлено 947 случаев заражения коронавиурсом. Это на 400 с лишним случаев заболевания больше, чем на предыдущей неделе. Увеличение числа новых случаев во многом объясняется заражениями, обнаруженными у болельщиков с чемпионата Европы по футболу, - сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в Петербург на две игры финской сборной съездили около 4500 человек. Из них заболели 386 фанатов, плюс по приезду от них заразились еще 50 человек уже в самой Финляндии. По данным финских медиков, более 40% новых случаев ковида в стране связаны с поездками болельщиков в Россию.