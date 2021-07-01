Вакцинация от коронавируса превысила символический рубеж в Ленобласти

Более 250 тысяч жителей Ленобласти привились от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинградская область наращивает темпы вакцинации от коронавируса. В четверг, 1 июля 2021 года, регион перешагнул символический рубеж в четверть миллиона вакцинированных от COVID-19. Об этом сообщила администрация 47-го региона.

- По состоянию на утро 01 июля в регионе привиты 252 373 человека, из них 190 728 человек - 75,6 процентов от общего числа вакцинированных - прошли оба этапа вакцинации, то есть привиты полностью, - пояснили в администрации Ленобласти.

Также в четверг в область пришла новая поставка вакцины от коронавируса - ее 66 тысяч комплектов доз.

С начала недели в Ленинградской области ежедневно стабильно прививаются более 7 тысяч человек. Накануне, 30 июня, вакцинацию прошли 7618 ленинградцев.