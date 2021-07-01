Яхта и катамаран столкнулись на Малой Неве в Петербурге

Прогулочная яхта столкнулась с катамараном в Петербуге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге произошло ЧП на Малой Неве. В четверг, 1 июля 2021 года, напротив дома 26 по Петровскому проспекту столкнулись прогулочная яхта и катамаран. Как именно произошел инцидент, на данный момент не сообщается. Проверкой уже занялась транспортная прокуратура.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту столкновения на Малой Неве катамарана и прогулочной яхты. По предварительным данным, на катамаране находились ребёнок и взрослый, - сообщили в ведомстве.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего, в случае оснований, будут приняты меры.

Напомним, что в это время в Финском заливе рядом с парком 300-летия водная полиция устроила погоню за гидроциклом. Эффектная погоня попала на видео.