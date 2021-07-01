Уголовное дело возбудили на мужчину на моноколесе, сбившего 4-летнего мальчика в Петербурге

Мужчина на моноколесе сбил 4-летнего ребенка в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге случаются аварии не только с участием велосипедистов и самокатчиков, но и транспорта с одним колесом. Вечером в среду, 30 июня 2021 года, 29-летний мужчина на моноколесе сбил четырехлетнего мальчика. Инцидент произошел в Красносельском районе города на улице Пограничника Гарькавого.

- Мужчина, передвигаясь на электрическом моноколесе по улице Пограничника Гарькавого, совершил по неосторожности наезд на 4-летнего мальчика, причинив последнему телесные повреждения различной степени тяжести, - рассказали в следственном комитете.

Следователи провели проверку и возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

На данный момент комитет провидит проверки для выяснения всех деталей произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит арест до шести месяцев.