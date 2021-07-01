Влюбленная пара упала в Неву во время романтической поездки на катере в Петербурге

Два человека упали с катера в воду Малой Невы в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге два человека упали с катера в воду реки Малая Нева. Инцидент произошел в ночь на 1 июля 2021 года. Мужчина и женщина решили устроить романтическую прогулку по водным артериям Северной столице. Однако закончилась она серьезной проблемой.

- По предварительным данным, мужчина и женщина на сайте "Северная столица" арендовали катер с судоводителем. Во время прогулки ночью 1 июля в акватории реки Малая Нева за Тучковым мостом крепления сидений катера оторвались. В результате пассажиры выпали за борт, 0 рассказали в северо-западной транспортной прокуратуре.

Водитель судна помог им вернуться на катер и доставил в яхт-клуб.

На данный момент транспортная прокуратура проводит проверку, а также вызовет для объяснений судовладельца и судоводителя, при наличии оснований примет меры.