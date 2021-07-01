Власти Петербурга закупят льготникам жилье на 2,3 млрд рублей

В Петербурге закупят жилье для льготников на общую сумму 2,3 млрд рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга собираются приобрести жилье для льготных категорий горожан и «очередников». Об этом можно судить, исходя из восьми опубликованных тендеров на официальном сайте госзакупок. Цена лотов разнится от 104 млн рублей до 574. В общей сложности на покупку квартир выделят более 2,3 миллиарда рублей.

Сейчас в Смольном ждут застройщиков, желающих взяться за исполнение заявок. Власти хотят получить квартиры в собственность города не позднее 2023 года.

- Квартиры на момент передачи по акту приема-передачи должны иметь чистовую отделку, включающую в себя: металлическую входную и межкомнатные двери, металлопластиковые/деревянные окна, стены, напольное покрытие, потолок, газ, электроснабжение, водоснабжение, канализацию и отопление, - сообщается в документациях.

Добавим, что по планам власти купят преимущественно «однушки», но и «трешки» тоже потребуются.